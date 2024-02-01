В России с февраля увеличивается размер материнского капитала

С 1 февраля в России проиндексируют на 7,4% материнский капитал. Размер повышения был определен на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года. Как сообщают «Ведомости», соответствующее постановление подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным.



По данным Социального фонда России, размер выплаты на первого ребенка увеличится на сумму свыше 43 400 рублей и составит 630 380,78 рубля. На второго ребенка маткапитал вырастет почти на 57 400 рублей и достигнет 833 024,74 рубля. Родителям, которые успели израсходовать часть выплаты, остаток также будет проиндексирован.

По сведениям издания, расходы «детского бюджета» в 2024 году составят 3 трлн рублей, что на 200 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Самая крупная мера — выплата пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Минфин оценил расходы в 1,3 трлн рублей. Маткапитал обойдется бюджету в 207,2 млрд.