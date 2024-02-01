ГИБДД предупреждает калининградских водителей о неблагоприятных условиях 1 февраля

Госавтоинспекция предупреждает о неблагоприятных условиях для участников дорожного движения в Калининградской области в четверг, 1 февраля. В этот день синоптики прогнозируют выпадение смешанных осадков и усиление ветра, сообщается в Telegram-канале регионального управления ведомства.



Автомобилистов просят учитывать метеорологические и дорожные условия. ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов и перекрестков неравнозначных дорог.