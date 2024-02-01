В России сумма штрафов иноагентов за отсутствие маркировки превысила 1 млрд рублей

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Роскомнадзор оштрафовал иноагентов более чем на 1 млрд рублей за отсутствие соответствующей маркировки в 2022-2023 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

«В общей сложности Роскомнадзором заблокировано более 4,2 тыс. сайтов и отдельных материалов нежелательных организаций, а на иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов наложены штрафы более 1 млрд 17 млн рублей», — сказал он.

Зайцев также добавил, что по требованию Роскомнадзора заблокировано или удалено более 792 тыс. материалов экстремистского характера. «Для противодействия распространению материалов экстремистского и террористического характера в 2022-2023 годах с редакциями СМИ, вещательными организациями и владельцами региональных интернет-ресурсов Роскомнадзором проведено 314 профилактических мероприятий», — уточнил Зайцев.

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