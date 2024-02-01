Власти Калининграда: в регионе нет крупномерных саженцев, все везут из большой России

Власти Калининграда: в регионе нет крупномерных саженцев, все везут из большой России
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

Калининградские подрядчики не испытывают проблем с доставкой крупных саженцев в регион, однако внутри Калининградской области приобрести крупногабарит невозможно. Об этом «Новому Калининграду» сообщил начальник управления благоустройства озеленения и экологии мэрии Калининграда Андрей Орлов.

«Крупномеров, вроде тех, которые мы высаживали в сквере у „Балтики“, в регионе нет, — сообщил Орлов. — Такие саженцы подрядчики привезли из большой России».

Как уверяет Орлов, калининградские питомники «тоже могут у себя выращивать все необходимое». Муниципальных заданий по саженцам для калининградских питомников не выдается, так как, по словам чиновника, это будет нарушением закона.

«Мы приобретаем деревья в соответствии с 44-м ФЗ. У кого есть саженцы определенных технических характеристик, тот и выиграет конкурс, — продолжил Орлов. — В принципе, все зависит от подрядчика. Категории высаживаемых в городе деревьев, как правило, одни и те же. Это сорта, наиболее устойчивые в городской среде (в том числе, которые легко переносят обрезку). Это липы, клены, дубы».

Ранее представитель компании «Инпекс», выполнявшей работы по благоустройству на улице Пугачева сообщал «Новому Калининграду», что у подрядчика возникли «большие проблемы» с компенсационным озеленением на объекте. Юрий Гордейко заявил, что выбранных жителями растений в регионе нет, и приобрести их можно только в питомниках Литвы и Польши, «и цены там в три раза выше, чем в сметах».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter