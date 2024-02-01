Власти Калининграда: в регионе нет крупномерных саженцев, все везут из большой России

Калининградские подрядчики не испытывают проблем с доставкой крупных саженцев в регион, однако внутри Калининградской области приобрести крупногабарит невозможно. Об этом «Новому Калининграду» сообщил начальник управления благоустройства озеленения и экологии мэрии Калининграда Андрей Орлов.



«Крупномеров, вроде тех, которые мы высаживали в сквере у „Балтики“, в регионе нет, — сообщил Орлов. — Такие саженцы подрядчики привезли из большой России».

Как уверяет Орлов, калининградские питомники «тоже могут у себя выращивать все необходимое». Муниципальных заданий по саженцам для калининградских питомников не выдается, так как, по словам чиновника, это будет нарушением закона.

«Мы приобретаем деревья в соответствии с 44-м ФЗ. У кого есть саженцы определенных технических характеристик, тот и выиграет конкурс, — продолжил Орлов. — В принципе, все зависит от подрядчика. Категории высаживаемых в городе деревьев, как правило, одни и те же. Это сорта, наиболее устойчивые в городской среде (в том числе, которые легко переносят обрезку). Это липы, клены, дубы».