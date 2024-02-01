Калининградец перевел мошенникам, представившимся его начальством, почти 10,5 млн рублей

Калининградец перевел мошенникам, представившимся его начальством, почти 10,5 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 61-летний местный житель перевел 10 470 000 рублей мошенникам, написавшим от имени его начальника. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, к разговору злоумышленники подключили лже-сотрудника ФСБ, который вынудил потерпевшего перевести деньги на «безопасный счет».

«Мошенники применили следующий сценарий: они создали в Telegram фейковый аккаунт руководителя государственной организации и написали от его имени 61-летнему подчинённому. В переписке было указано, что ​с калининградцем свяжется ​​сотрудник ФСБ, которому нужно оказать поддержку, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Вскоре мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником спецслужбы и сообщил жертве, что его финансовое положение в опасности: якобы мошенники оформили на него кредит, и единственный способ спасти деньги — перекредитоваться и разместить средства на „безопасном счёте“».

О звонке он рассказывать не стал и пошёл брать кредит. Мужчина побывал в трёх банках, снял все наличные и перевёл их через банкомат, а на следующий день подал заявление в ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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