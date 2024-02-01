На острове Канта начали разбирать набережную (фото)

На острове Канта начали разбирать набережную (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде на острове Канта при помощи строительной техники начали разбирать набережную. В четверг асфальт был вскрыт по стороны острова, выходящей на Рыбную деревню. В пресс-службе Кафедрального собора «Новому Калининграду» пояснили, что работы проводятся в рамках благоустройства второй очереди (подрядчик должен построить новые набережные).

Согласно конкурсной документации, на острове Канта планируют установить два стационарных павильона, мультимедийный экран, пять информационных «столбов» с подсветкой, 13 скамеек, 15 урн, обустроить велопарковки на 12 мест. Согласно документам, на острове планируют создать детскую игровую площадку, которую хотят оснастить батутами, светящимися качелями, каруселью и балансировочным диском. Помимо того, власти решили построить новое кафе.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Работы проводятся в рамках трех контрактов на общую сумму 204 млн рублей: на монтаж электрооборудования, поставку малых архитектурных форм и проведение земляных работ.

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