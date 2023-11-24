Экологично и нечисто: власти намерены начать вторую часть благоустройства острова Канта зимой

Власти ищут подрядчиков для реализации проекта «Создание экологически чистой зоны отдыха для горожан» на острове Канта. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, на острове Канта планируют установить два стационарных павильона, мультимедийный экран, пять информационных «столбов» с подсветкой, 13 скамеек, 15 урн, обустроить велопарковки на 12 мест. Согласно документам, на острове планируют создать детскую игровую площадку, которую хотят оснастить батутами, светящимися качелями, каруселью и балансировочным диском. Помимо того, власти решили построить новое кафе. Работы заказывает Кафедральный собор.

Власти ищут подрядчиков для заключения трех контрактов: на монтаж электрооборудования, поставку малых архитектурных форм и проведение земляных работ. Суммарная начальная (максимальная) стоимость всех трех контрактов составляет 204 млн рублей. Подача заявок осуществляется до 30 ноября. Электронные аукционы планируют провести 5 декабря. Предварительный срок окончания всего комплекса работ — апрель 2024 года.







Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в Кафедральном соборе, объявленные работы входят во вторую очередь благоустройства острова, в рамках которой, например, уже установили одну детскую игровую площадку.

Грязь и звёзды: в Калининграде готовятся ко второму этапу обустройства острова Канта

В рамках второй очереди благоустройства в порядок должны привести западную часть острова в районе эстакадного моста, помимо заявленных в трех контрактах работ, власти ранее озвучивали желание оборудовать на острове каток и установить «кёнигсбергский трамвай». Также в планах — перекладка брусчатки на центральной аллее и обустройство подходов к ещё не построенным мостам.

Согласно указанным на портале госзакупок данным, реализация проекта предполагает вырубку 16 деревьев. Ранее директор Кафедрального собора Григорий Хуциев заявлял, что в рамках благоустройства некоторые деревья придется уничтожить, чтобы создать «транзитную зону для пеших путешественников» с кафе и смотровой площадкой у реки с видом на здание бывшей биржи.

Власти решили привести остров в порядок в преддверии юбилея Иммануила Канта. Первый этап завершился осенью 2020 года, на него потратили более 150 млн рублей. Эти деньги ушли на благоустройство территории вокруг Кафедрального собора и парк скульптур — там заменили покрытие, установили новые лавки, сделали навигацию и подсветку, а также разместили на территории несколько инсталляций и панорамные качели с цитатой Иммануила Канта. В преддверии юбилея философа власти планируют построить еще один пешеходный мост на остров.

Изображения: концепция благоустройства острова Канта / «Другая архитектура»

