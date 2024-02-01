В Калининградской области создали питомник для восстановления лесов

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В Калининградской области создали питомник для восстановления лесов, сообщается на сайте регионального министерства природы.

Территорию гослесфонда площадью 1,66 га в Полесском районе передали природному парку «Виштынецкий» в бессрочное пользование. «Учреждение уже закупило специальное техническое оборудование для деятельности лесного питомника: культиватор, шишкосушилку и трактор. Сотрудники парка, прежде чем приступить к работе в питомнике, прошли обучение и сертификацию по выращиванию посадочного материала из семян лесных культур». — отмечается в публикации.

Первую посадку планируется провести весной. В питомнике хотят выращивать характерные для местных лесов деревья — европейскую ель, дуб и обыкновенную сосну. По словам специалистов, максимум за год удастся выращивать по 100 тысяч саженцев, которые пополнять леса региона.

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