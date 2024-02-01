В Калининграде разобрали 17-й этаж Дома Советов, сообщается в телеграм-канале Корпорации развития региона.

«Выполнено 60% работ по снятию фасадных плит 16-го этажа и 20% работ на 15-м этаже. Проводятся подготовительные работы на 14-м этаже», — отмечается в публикации.

Ранее эксперты Института археологии РАН обратили внимание на то, что при демонтаже Дома Советов могут быть повреждены руины Королевского замка, имеющие статус выявленного объекта культурного наследия. По мнению специалистов, одним из факторов риска выступают дороги, проложенные для работы строительной техники. Эксперты считают, что руины «находятся в зоне влияния вибраций от работы машин и механизмов», однако «спрогнозировать изменения технического состояния скрытых в настоящее время в толще земли конструкций не представляется возможным».

Демонтаж Дома Советов начался в мае 2023 года. Согласно контракту, работы должны быть завершены до 22 июня 2024 года.