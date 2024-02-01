В России впервые возбудили дело о нарушениях коллекторов при возврате долга

В России впервые возбудили уголовное дело по новой статье УК РФ о нарушениях при возврате просроченной задолженности коллекторами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

«В январе возбуждено первое уголовное дело по новой статье УК в Башкортостане, то есть начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности», — сказал Аристов.

По его словам, с появлением этой нормы силовикам больше не приходится подбирать статью Уголовного кодекса, под которую подходят нарушения со стороны коллекторских организаций.

Максимальное наказание по новой статье — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом от 1 млн до 5 млн рублей. Закон, предусматривающий уголовную ответственность для коллекторов за угрозы или насилие при возврате просроченной задолженности, президент России Владимир Путин подписал в июле прошлого года.


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