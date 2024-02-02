Областные депутаты предлагают расширить вид рубок деревьев

Все новости по теме: Экология

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области предложили внести поправки в законопроект «Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений». Проект поступил на рассмотрение комитета по сельскому хозяйству.

Народные избранники предлагают поправить пункт 5 закона, чтобы разрешить выделять гражданам «по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд древесину по всем видам рубок, установленных лесохозяйственным регламентом лесничества».

«Действующей редакцией закона не предусматривается проведение рубки спелых и перестойных насаждений (добровольно-выборочная рубка), то есть рубка насаждений, которые достигли своих максимально полезных качеств в товарно-хозяйственном отношении, — говорится в пояснительной записке. — Вместе с тем, такой вид рубки установлен лесохозяйственными регламентами лесничеств».

Депутаты полагают, что вносимое изменение позволит повысить качественные показатели предоставляемой древесины гражданам для собственных нужд и распределять лесные насаждения в более доступных местах для граждан.

Отметим, что фамилии инициаторов поправок не упоминаются.




Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter