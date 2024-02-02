Областные депутаты предлагают расширить вид рубок деревьев

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области предложили внести поправки в законопроект «Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений». Проект поступил на рассмотрение комитета по сельскому хозяйству.



Народные избранники предлагают поправить пункт 5 закона, чтобы разрешить выделять гражданам «по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд древесину по всем видам рубок, установленных лесохозяйственным регламентом лесничества».

«Действующей редакцией закона не предусматривается проведение рубки спелых и перестойных насаждений (добровольно-выборочная рубка), то есть рубка насаждений, которые достигли своих максимально полезных качеств в товарно-хозяйственном отношении, — говорится в пояснительной записке. — Вместе с тем, такой вид рубки установлен лесохозяйственными регламентами лесничеств».

Депутаты полагают, что вносимое изменение позволит повысить качественные показатели предоставляемой древесины гражданам для собственных нужд и распределять лесные насаждения в более доступных местах для граждан.

Отметим, что фамилии инициаторов поправок не упоминаются.