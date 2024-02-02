В Госдуме предложили поднять возраст призыва для получивших паспорт РФ до 50 лет

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В Госдуму внесли законопроект, предполагающий увеличение призывного возраста для мужчин, получивших гражданство РФ, до 50 лет. Об этом пишет «Коммерсант» в пятницу, 2 февраля.

Авторы инициативы — депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай и Михаил Шеремет («Единая Россия»). По их мнению, сейчас уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами РФ, уклоняются от постановки на воинский учёт или специально дожидаются достижения 30 лет, предельного призывного возраста, и только потом получают российский паспорт.

Депутаты ссылаются на статистику МВД, согласно которой, за январь—октябрь 2023 года гражданство РФ получило более 318 тыс. иностранцев, в основном из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана. "Каждый гражданин Российской Федерации независимо от способа приобретения гражданства обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту«,— говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отметили, что «наибольшую актуальность» этот вопрос приобрёл в условиях проведения военной операции на Украине. Они утверждают, что подготовленный ими проект закона «позволит решить данные проблемы и восстановить справедливость».

С 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста в России повышена до 30 лет, нижняя оставлена без изменений (18 лет). По закону иностранец, получивший гражданство РФ, обязан в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Без военного билета иностранные граждане не могут легально работать в России.

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