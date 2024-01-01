В России вступил в силу закон, повышающий границу призывного возраста

Поправки в российское законодательство, касающиеся повышения призывного возраста до 30 лет, вступили в силу с 1 января 2024 года, сообщает «Коммерсант».

Нижняя граница призывного возраста — 18 лет — оставлена без изменений. Призывать на срочную службу будут молодых людей в возраст с 18 до 30 лет.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет, в августе прошлого года.

При первоначальном обсуждении законопроекта речь шла о постепенном повышении возраста призыва: нижней планки — с 18 лет до 21 года, верхней — с 27 до 30 лет. Однако было принято решение не повышать нижнюю планку. Как заявлял глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, это связано с тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».