В игорной зоне «Янтарная» заявили о нехватке сотрудников

В казино «Шамбала», работающем в игорной зоне «Янтарная» в Калининградской области, дефицит кадров составляет 23%. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя компании.



В основном не хватает крупье и сотрудников ресторанной службы, отметил он. Кадровый дефицит в российском игорном бизнесе достиг 15%, отдельные казино фиксируют нехватку минимум четверти сотрудников. Эксперты связывают это с развитием внутреннего туризма и специфичностью профессии.

Нехватка рабочих рук отмечается среди узкопрофильных специалистов игорного бизнеса — например, крупье, дилеров, инспекторов, аттендантов слот-залов и кассиров. Много свободных вакансий присутствует и в сфере гостеприимства, с которой неразрывно связаны казино. Так, игорные зоны активно ищут специалистов гостевого сервиса, официантов, барменов, горничных и хостес.

Представитель второго присутствующего в игорной зоне «Янтарная» казино «Собрание» свою статистику РБК не раскрыл.