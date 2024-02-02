Балтийск получил средства на проект перестройки кинотеатра «Шторм» в музей (фото)

Администрация Балтийского городского округа получила субсидию от правительства Калининградской области на проектирование реконструкции бывшего кинотеатра «Шторм» и приспособление его под музей. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Антоном Алихановым 31 января. Проектирование власти оценили в 18,6 млн рублей, а размер выделенной субсидии — 16,19 млн рублей.



По словам главы администрации округа Сергея Мельникова, выделение средств глава региона обещал ему еще три года назад. Отдел архитектуры и градостроительства администрации БГО подговил эскизный проект на реконструкцию здания еще в октябре 2020 года.

«Я пролоббировал эту историю, а Антон Андреевич дал обещание и выполнил его, — сообщил Мельников „Новому Калининграду“. — В этом году по программе регионального минкультуры из резервного фонда губернатор направил средства, необходимые для заключения контракта. Чтобы заключать контракт, нужно с профильным министерством подписать соглашение об использовании этих средств. Сейчас как раз идет подписание этого соглашения».

Фото: эскиз отдела архитектуры и градостроительства администрации БГО

Закупка, как уверяет глава администрации муниципалитета, будет размещена сразу после подписания соглашения с минкультом.

«Подрядчик появится, вероятно, к концу марта, — продолжил Мельников. — Он выполнит проектирование примерно к августу, а мы направим документы на экспертизу. Как только будет положительное заключение, направим запрос на средства в проект бюджета 2025 года на непосредственные работы. Я вижу, какой бюджет у субъекта и понимаю, что не все хотелки могут быть удовлетворены».

О том, что только в 2019 году заброшенное здание кинотеатра «Шторм» горело два раза за месяц, сообщали местные жители