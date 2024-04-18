Власти Балтийска анонсировали торги на проект реконструкции кинотеатра «Шторм»

Власти Балтийска анонсировали торги на проект реконструкции кинотеатра «Шторм»
Фото: скриншот «Яндекс. Карт»
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Власти Балтийска намерены найти подрядчика, который разработает проектную документацию для реконструкции кинотеатра «Шторм». Соответствующая информация размещена на сайте областного Центра торгов.

В бывшем кинотеатре после реконструкции планируется открыть музей. На эти цели выделено 18,6 млн рублей.

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Скриншот комментариев на официальной странице Антона Алиханова «ВКонтакте»

О планах реконструировать бывший кинотеатр «Шторм» стало известно осенью 2020 года. Спустя 3 года город получил средства на проект перестройки. Работы оценили в 18,6 млн рублей, а размер субсидии составил чуть более 16 млн рублей. По словам главы местной администрации Сергея Мельникова, это именно он «пролоббировал эту историю, а Антон Андреевич дал обещание и выполнил его».

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