Власти Балтийска анонсировали торги на проект реконструкции кинотеатра «Шторм»

Власти Балтийска намерены найти подрядчика, который разработает проектную документацию для реконструкции кинотеатра «Шторм». Соответствующая информация размещена на сайте областного Центра торгов.

В бывшем кинотеатре после реконструкции планируется открыть музей. На эти цели выделено 18,6 млн рублей.





Скриншот комментариев на официальной странице Антона Алиханова «ВКонтакте»

О планах реконструировать бывший кинотеатр «Шторм» стало известно осенью 2020 года. Спустя 3 года город получил средства на проект перестройки. Работы оценили в 18,6 млн рублей, а размер субсидии составил чуть более 16 млн рублей. По словам главы местной администрации Сергея Мельникова, это именно он «пролоббировал эту историю, а Антон Андреевич дал обещание и выполнил его».