Житель Советска получил срок за дачу взятки полицейскому

В Советске за дачу взятки сотруднику полиции осужден местный житель. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 26 мая 2023 года советчанин обратился к сотруднику полиции, чтобы тот повлиял на других сотрудников для прекращения уголовного преследования и освобождения своей сожительницы от уголовной ответственности. В ходе этого разговора он положил в нагрудный карман куртки правоохранителя денежные средства в сумме 20 000 рублей.

В судебном заседании вина подсудимого в совершении указанного преступления полностью подтвердилась.Суд квалифицировал действия советчанина по ч.3 ст.291 УК РФ — дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий.

Приговором Советского городского суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 40 000рублей. Приговор не вступил в законную силу.