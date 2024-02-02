В Калининграде выделяют 12 млн рублей на антивандальные остановки

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Власти Калининграда объявили аукцион на изготовление и установку антивандальных павильонов. Начальная цена контракта составляет 12,3 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет установить восемь павильонов, а также обустроить площадки под ними. Работы запланированы на остановках «Инфекционная больница» на ул. Фрунзе (из центра и в центр), «Бульвар Солнечный» (из центра и в центр), «Школа № 59» на ул. Жукова и в Рассветном переулке (из центра и в центр), «Улица Маршала Жукова» (из центра и в центр).

Конструкции из тонированного закалённого стекла бронзового цвета должны быть покрыты антивандальным средством. Подрядчик также должен будет установить стальные урны, разместить информационные щиты с подсветкой и табло с названиями остановок на русском и английском языках.

Работы требуется выполнить в течение 120 дней с даты заключения контракта. Победителя торгов должны определить 13 февраля.

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