Стоимость строительства детсада на улице Флагманской превысила полмиллиарда рублей

Строительство детского сада на улице Флагманской в Калининграде оценили в 525,9 миллионов рублей. Соответствующее постановление, подписанное 1 февраля, опубликовано на сайте мэрии города.
Детсад на Флагманской рассчитан 225 мест, и в эксплуатацию, согласно документу, его должны ввести в июне 2026 года.Проект дошкольного учреждения на Флагманской разрабатывали ещё в 2021 году, однако летов 2022 года он получил отрицательное заключение экспертизы. На тот момент стоимость строительства оценивалась в 322 миллиона рублей, и у экспертов возникли претензии к качеству сметы.