Стоимость строительства детсада на улице Флагманской превысила полмиллиарда рублей

Строительство детского сада на улице Флагманской в Калининграде оценили в 525,9 миллионов рублей. Соответствующее постановление, подписанное 1 февраля, опубликовано на сайте мэрии города.



Детсад на Флагманской рассчитан 225 мест, и в эксплуатацию, согласно документу, его должны ввести в июне 2026 года.