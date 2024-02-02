Стоимость строительства детсада на улице Флагманской превысила полмиллиарда рублей

Стоимость строительства детсада на улице Флагманской превысила полмиллиарда рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Строительство детского сада на улице Флагманской в Калининграде оценили в 525,9 миллионов рублей. Соответствующее постановление, подписанное 1 февраля, опубликовано на сайте мэрии города.

Детсад на Флагманской рассчитан 225 мест, и в эксплуатацию, согласно документу, его должны ввести в июне 2026 года.

Проект дошкольного учреждения на Флагманской разрабатывали ещё в 2021 году, однако летов 2022 года он получил отрицательное заключение экспертизы. На тот момент стоимость строительства оценивалась в 322 миллиона рублей, и у экспертов возникли претензии к качеству сметы.

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