Власти Калининграда не планируют выселять бобров из Южного парка

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Бобров, поселившихся в Южном парке, не планируют перемещать оттуда. Об этом сообщил руководитель муниципального учреждения «Дирекция ландшафтных парков» Андрей Карачинов в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в пятницу, 2 февраля.

«С ними (бобрами — прим. „Нового Калининграда“) мы ничего делать не планируем, мы, в принципе, не хотим. Мы любим животных», — сказал Карачинов.

По его словам, случаев нападения бобров на людей в Южном парке не фиксировали. При этом руководитель дирекции посоветовал калининградцам не трогать этих животных и не кормить их. «Ничего не надо с бобром делать. Дать ему идти своей дорогой, не пугать, не пытаться гладить, фотографировать со вспышкой, кормить его — это самодостаточное животное, у него там достаточно корма», — пояснил Андрей Карачинов.

Он добавил, что Южный парк, как и парк имени Макса Ашманна, является особо охраняемой природной территорией, поэтому к растениям и животным там относятся «очень бережно» и стараются их сохранить.

В 2020 году власти сообщали, что в Южном парке поселилось семейство бобров. «Все водоёмы парка соединяются с Преголью, так что, скорее всего, они явились из областных раздолий. Понаехали, так сказать», — поясняли в Дирекции ландшафтных парков.

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