Власти — о возвращении кованого забора вокруг «Балтики»: «Это на последнем месте приоритетов»

Губернатор Калининградской области сообщил, что возвращения исторического кованого забора, которым был огорожен стадион «Балтика», нет в ближайших приоритетах властей. Об этом глава региона рассказал на своей персональной страницы «ВКонтакте», отвечая на вопрос одного из подписчиков.



«Вокруг стадиона так и останется эта китайская зелёная сетка? — поинтересовался калининградец. — Было обещано,что вернётся красивый забор, с коваными вставками, который непонятно для чего снесли».

«Он хранится на стадионе „Балтика“, — ответил Антон Алиханов. — Забор у нас на последнем месте приоритетов. В этом году проектируем приведение в порядок южной трибуны».

Далее представитель регионального минспорта подтвердил, что кованые элементы забора действительно хранятся на стадионе.

«Планируем их вернуть после завершения всех этапов реконструкции арены, а это произойдёт не раньше ближайших трёх-четырёх лет», — добавили в пресс-службе министерства.