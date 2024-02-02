Власти — о возвращении кованого забора вокруг «Балтики»: «Это на последнем месте приоритетов»

Власти — о возвращении кованого забора вокруг «Балтики»: «Это на последнем месте приоритетов»
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
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Губернатор Калининградской области сообщил, что возвращения исторического кованого забора, которым был огорожен стадион «Балтика», нет в ближайших приоритетах властей. Об этом глава региона рассказал на своей персональной страницы «ВКонтакте», отвечая на вопрос одного из подписчиков.

«Вокруг стадиона так и останется эта китайская зелёная сетка? — поинтересовался калининградец. — Было обещано,что вернётся красивый забор, с коваными вставками, который непонятно для чего снесли».

«Он хранится на стадионе „Балтика“, — ответил Антон Алиханов. — Забор у нас на последнем месте приоритетов. В этом году проектируем приведение в порядок южной трибуны».

Далее представитель регионального минспорта подтвердил, что кованые элементы забора действительно хранятся на стадионе.

«Планируем их вернуть после завершения всех этапов реконструкции арены, а это произойдёт не раньше ближайших трёх-четырёх лет», — добавили в пресс-службе министерства.

Ранее власти уже сообщали, что забор, демонтированный в 2018 году, находился в ненадлежащем техническом состоянии и вернется на место «не раньше 2024-2025 года». Сообщалось также, что деньги на установку временного забора вокруг стадиона «Балтика» пожертвовал предприниматель Андрей Горохов.

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