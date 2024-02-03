Метеорологи прогнозируют региону дождь и ветер в выходные

В Калининградской области ожидаются пасмурные и ветреные, но относительно теплые выходные. По данным Гидрометцентра, температура воздуха днем в субботу составит +8 градусов, в воскресенье +5°C. Ночью столбик термометра опустится до +2°C. В воскресенье днем синоптики прогнозируют небольшой дождь, в ночь на понедельник смешанные осадки.

Калининградский ЦГМС дает схожий прогноз по температурным показателям. Однако осадки обещает и в субботу, и в воскресенье.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления Калининградской области» предупреждают об усилении западных ветров, которое сохранится вплоть до дневных часов понедельника. Порывы на побережье и западе региона будут достигать штормовых значений.