Синоптики: штормовой ветер сохранится в регионе до понедельника

Сильный ветер сохранится на территории региона вплоть до понедельника. Об этом сообщает телеграмм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Выходные начинаются с тепла и сильного ветра в южном секторе обширного циклона с центром в Норвежском море. Температура воздуха на западе области поднялась до +8°С, а порывы западного ветра за счет нарастающего барического градиента достигают 23 м/с в Храброво и Пионерском по состоянию на 9:00, в Калининграде — 18 м/с», — уточняют синоптики, подчеркивая, что «штормовое усиление ветра сохранится вплоть до понедельника».