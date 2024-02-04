На острове Канта засыпали вход в подземное хранилище банка Кёнигсберга (дополнено) (фото)

На острове Канта в Калининграде засыпали вход в подземное хранилище городского банка Кёнигсберга, обнаруженного во время благоустройства территории. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы. По их словам, вход засыпан грунтом и кирпичами.



Напомним, на прошлой неделе в ходе работ по благоустройству на острове Канта подрядчик наткнулся на вход в подземелье. О том, что в этом месте ранее находилось хранилище сберкассы Кёнигсберга, «Новому Калининграду» рассказал калининградский издатель и краевед Максим Попов.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в пятницу, 2 февраля, сообщил, что власти не планируют засыпать обнаруженное хранилище землей. Ермак пояснил, что судьба объекта, заинтересовавшего горожан, обсуждалась с директором Кафедрального собора Григорием Хуциевым. «Я вчера сам там был внутри этих помещений, — рассказал Ермак. — Походили, посмотрели и приняли решение с Григорием Гарриевичем, что сначала мы их вычистим, полностью осушим и посмотрим, что они из себя представляют. [...] Скорей всего, мы их не будем консервировать повторным погружением в грунт. Есть идея как-то дополнительно развить эти помещения как объект показа».



О том, что обнаруженное хранилище планируют музеефицировать, «Новому Калининграду» сообщали и в пресс-службе Кафедрального собора. Однако произойдет это, как уточнили в соборе, только после завершения всех работ по благоустройству.

На прошлой неделе в хранилище побывали корреспонденты «Нового Калининграда». Они выяснили, что под землей находится два больших, разделенных стальными решетками помещения с кирпичными оштукатуренными стенами и полом из гранитной крошки. На полу все еще можно было найти кое-что из артефактов.

Посмотреть фотографии подземелий можно по ссылке.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил «Новому Калининграду», что подземелье засыпали в целях безопасности. «Да, засыпали, потому что туда абсолютно без всякого контроля начали лазать все, кому не лень. А это очень небезопасно, потому что мы не знаем наверняка состояние этих помещений. И не хотим, чтобы там кто-то из неутомимых блогеров поранился, получил какую-то травму или на кого-то что-нибудь обрушилось», — рассказал министр. Он добавил, что власти приняли решение сначала обследовать эти помещения, потом они определят возможность их дальнейшего использования. «Всем этим (обследованием и обсуждением возможности использования этих помещений) мы займемся после завершения второй очереди благоустройства», — сказал Андрей Ермак.