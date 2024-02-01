Настоящие подземелья Кёнигсберга: что находится в открывшемся провале на острове Канта (фото)

В Калининграде на острове Канта в ходе работ по благоустройству подрядчик наткнулся на вход в подземелье. О том, что в этом месте ранее находилось хранилище сберкассы Кёнигсберга, «Новому Калининграду» рассказал калининградский издатель и краевед Максим Попов. В дальнейшем хранилище планируют музеефицировать, но произойдет это, как пояснили в пресс-службе Кафедрального собора, только после завершения всех работ.



Под землей находится два больших, разделенных стальными решетками помещения с кирпичными оштукатуренными стенами и полом из гранитной крошки. Кроме того, на полу все еще можно найти кое-что из артефактов.