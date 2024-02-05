Минздрав Калининградской области решил взять под контроль работу медиков по совместительству

Министерство здравоохранения Калининградской области издало приказ, определяющий порядок установления продолжительности работы по совместительству по конкретным должностям для врачей и среднего медперсонала государственных учреждений здравоохранения. Документ опубликован на портале правовой информации.



В документе отмечается, что порядок определяет процедуру продолжительности работы по совместительству для медиков, работающих в учреждениях, где имеется дефицит кадров. Каждое такое учреждение должно представлять в минздрав ходатайство о согласовании продолжительности работы по совместительству.

«Продолжительность работы по совместительству специалистов в течение месяца устанавливается по соглашению между специалистом и учреждением, и по каждому трудовому договору она не может превышать месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочего времени», — отмечается в документе.

Напомним, в конце декабря врачи Регионального перинатального центра написали письмо президенту, в котором рассказали, что совмещают должности из-за дефицита кадров, и только благодаря этим совмещениям их зарплаты в итоге соответствуют критериям майских указов президента (200% от средней зарплаты в регионе).