Инвесторы горнолыжного комплекса под Озерском сообщили о закрытии склонов

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Инвесторы горнолыжного курорта «Горка» в поселке Ново-Гурьевское под Озерском сообщили, что склоны для катания закрываются. Информация размещена в сообществе проекта «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Спасибо каждому, кто посетил нас этой зимой. Как все знают, всё хорошее имеет свойство становиться ещё лучше. Именно этим мы и займемся. А пока склоны СТК „Горка“ закрывают свои двери (а двери тренажёра SkyTech остаются открытыми). Мы обязательно вернёмся, следите за нашими новостями в социальных сетях. До скорой встречи в СТК „Горка“», — говорится в сообщении.

Напомним, инвестор проекта Андрей Логиновский рассказал в интервью «Новому Калининграду», что комплекс очень зависит от погоды: «Можем отработать месяц, а может быть, будем работать до марта. Или даже включая март. Неизвестно. Сейчас мы обтираемся, стараемся прислушиваться, но понятно, что мы не будем работать бесплатно».

Логиновский отметил, что в комплексе работает тренажер SkyTech, на котором могут тренироваться в теплое время года лыжники и сноубордисты. «Мы сделали памптрек для роликов, роллерную трассу. Все это — подготовка горнолыжников. Также мы направлены на активный отдых для семей, можем осуществлять спортивные сборы. Я думаю, зима добавит нам летних любителей горных лыж», — сказал он.

Техническое открытие склонов состоялось 13 января.



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