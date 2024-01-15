«Кого слушать — спецов или диванных критиков?»: интервью с инвестором горнолыжного комплекса (фото)

В поселке Ново-Гурьевское под Озерском открыли горнолыжный курорт «Горка». Пока что он работает не в полную силу — есть тюбинговая и лыжная трассы, а также безопорный подъемник. В ближайшее время здесь должны запустить спортивный склон и установить бугельный подъемник. Инвестор проекта Андрей Логиновский рассказал «Новому Калининграду» о возмутивших многих калининградцев ценах на услуги, объемах вложений и перспективах снежного бизнеса в дождливом регионе.

— На последнем совете по туризму вас назвали самым оптимистичным предпринимателем. Как вы решились на создание горнолыжного комплекса в Калининградской области?

— Было огромное желание сделать здесь кусочек горнолыжки. Просто огромное. Я много катался в Альпах, в России и видел, как здесь люди, чуть выпадет снег, пытаются обкатать любой холмик. Почему-то все считают, что в Калининградской области нет снега. Я из дорожников (в разные годы Андрей Логиновский возглавлял «Черняховский райавтодор», «Балт-Ойл-Трейд», является директором компании «Инстердор», занимающейся эксплуатацией автомобильных дорог и автомагистралей и др. — прим. «Нового Калининграда»). Когда мы занимались содержанием дорог, порой по три месяца вывозили снег. Да, конечно, бывает сезон без снега, а потом три года со снегом. В прошлом году в это время было плюс 10 градусов и дождь, сейчас минус пять и снег. Наверное, природа награждает нас за усилия.

— Вы начали стройку около полутора лет назад. Что успели сделать за это время?

— Нам нужно было создать байпас воды для искусственного оснежения, поэтому только полгода мы вывозили из болота торф, глину, грязь, углубляли водоем. 200-300 тысяч тонн грунта надо было вывезти. Теперь у нас есть озеро с чистейшей грунтовой водой — мы сделали лабораторный анализ. Глубины доходят до 15 метров. Привезли сюда песок из карьера и сделали пляж. Правда, летом вода ушла до невозможности, ее просто не было, но после первых морозов и оттепели она поднялась на метр. Теперь пользуемся ей, она чистенькая, снег белый.

В этом году мы наращивали склоны. Перепад высот на большом склоне увеличили с 40 до 52 метров. Привезли порядка 200 тысяч тонн грунта. Чтобы нам поднять склон на 12 метров, нужно было отсыпать грунт не только сверху, по форме, снизу, создать угол 25-28 градусов для подъемника, а это очень тяжелый угол для работы строительной техники. Единовременно на объекте работали 20 вездеходов и 10-12 экскаваторов.

Здесь закопан трубопровод высокого давления, поставлены насосы, шесть гидрантов, по периметру расставлены шесть снежных пушек. Для того, чтобы это сделать, нужно было провести большую мощность электричества — 500 киловатт. Это позволяет сейчас и снежить склон, и работать насосам с подъемником, и будущей гостинице.

— Если морозов не будет, получится оснежить склон?

— Нет, это невозможно. Для работы снежных пушек температура должна быть как минимум минус 3. Это самый низкий КПД. Самый высокий КПД при температуре минус 15. Такие температуры у нас бывают по ночам, в это время и создается [снежная] подушка толщиной около полуметра, которая может эксплуатироваться и при нуле, и при плюс пяти, если не будет дождя. Помимо оснежения нужен ратрак (специальная машина на гусеничном ходу для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс — прим. «Нового Калининграда»). У нас никто не работал ни на оснежении, ни на ратраке. То есть всё, что мы делаем, делаем в первый раз. Приезжали ребята из горнолыжного комплекса «Кант» в Москве, из Питера, обучали.

Сейчас существует много аналогов снега — покрытий из более-менее гибкой пластмассы. Конечно, это не то, стоит очень дорого, но технологии не стоят на месте, будем ждать, смотреть. Заграничные варианты стоят 25 тысяч рублей за квадратный метр, русские научились делать за 4 тысячи. Такие покрытия есть в Чечне, в Манжероке [на Алтае], в Сербии... На следующий год будем думать о подобном. Нам понадобится около 4 тысяч квадратных метров.

— Сейчас работают только два склона — тюбинговая трасса и часть лыжной, безопорный подъемник бэби-лифт, прокат снаряжения и фудтрак. Что дальше?

— Летом работали глэмпинг, пляж с площадками для волейбола, роллерная трасса с прокатом роликов, веревочный парк. В геокуполе, где сейчас находится прокат, даже свадьбу проводили. Сейчас мы доделываем трехэтажный гостиничный комплекс на 16 номеров. Там будет прокат, ресторан, караоке. Еще планируется сделать мини-спа: саунки, бассейн небольшой. И, конечно, будем устанавливать бугельный подъемник и открывать спортивный склон [с перепадом высот 52 метра]. Недели три, и мы его увидим.

— Насколько я знаю, этот подъемник вы покупали в Австрии. Как он доставлялся в Калининград, учитывая сегодняшние сложности с логистикой?

— Это было сложно. Он подорожал в полтора раза, пока доехал. Изначально он стоил 6,5 миллионов рублей, в итоге обошелся в 10. Просто из-за роста евро. Ну и ехал он по очень сложному маршруту через Турцию, Киргизию... Казахстан отказал.

— Откуда привезли остальное оборудование?

— Ратрак у нас из приехал из Карелии, бэби-лифт — из Питера, [снежные] пушки — из Карелии и Австрии. Тоже у них маршруты были долгие, по три-четыре месяца шли. Гидранты из Италии к нам еще не доехали, хотя мы оплатили их в апреле. Сейчас они где-то на подходе, идут паромом, но если бы я их ждал, мы бы так и не запустились. Когда понял, что они не успеют прийти вовремя, в срочном порядке начал искать гидранты в России. Есть страничка в телеграме, где общаются владельцы горнолыжных комплексов, технические директора, механики, операторы. Мы кинули клич и в итоге нашли итальянские гидранты в России, немножко похуже, но по крайней мере мы сейчас работаем.

— Как отреагировали участники этого чата на идею создать горнолыжный курорт в Калининградской области?

— Тех, кто занимается горнолыжкой, ничего не удивляло. Абсолютно ничего. Удивляло только тех людей, которые не имели с этим дела. Сюда прилетали ребята из Карелии, из Питера. Они говорят, что, в принципе, климат похож по влажности, по температуре. Да, конечно, там холоднее, но всё же где-то рядом. Это просто укорачивает сезон, но он возможен. У нас северный склон, это один из плюсов — ветер постоянно его сушит. Когда сюда приезжали спецы, они сказали, что мне повезло в плане географии. А кого надо слушать — спецов или диванных критиков?

— Сколько в общей сложности вы вложили в этот проект?

Около 250 миллионов рублей (18,78 млн рублей Андрей Логиновский получил в качестве грантовой поддержки от регионального министерства по культуре и туризму — прим. «Нового Калининграда»).

— Цифра будет расти?

— Уже медленнее, потому что все основное закуплено и осталось закрыть какие-то хвосты.

— Перед запуском лыжных трасс вы опубликовали прайс на странице комплекса «Вконтакте» и столкнулись со щедрой порцией хейта. Цены удивили, если не сказать шокировали, многих калининградцев (в первом варианте стоимость дневного ски-пасса для взрослых составляла 2000 рублей, для детей — 1000 рублей, прокат инвентаря — 3000 рублей, залог — 15000 рублей, тюбинг на день — 800 рублей, парковка — 300 рублей, после цены на 13-14 января снизили, а от залога отказались — прим. «Нового Калининграда»).

— Да, цены кого-то пугают, кто-то начал сравнивать нас с Альпами или Шерегешем. Ну, ребята, в Шерегеше сезон длится с октября по май. У нас новое оборудование высокого качества. Люди просили добавить возможность аренды [инвентаря] не на день, а на час, мы это сделали, услышали, отказались от залога — теперь снаряжение предоставляется по документам. Но не надо нас ни с кем сравнивать. Если вы приедете в любой такой местечковый курорт, он всегда будет дороже, нежели какой-то большой. На большом курорте у вас много подъемников, вы там «прогоняете» огромное количество людей. Окупаемость возрастает. Здесь этого не получится. Когда сюда приезжают производственники или строители, они видят объем работы, который был проделан, и все понимают.

Мне понравился комментарий: «А вот у меня знакомые в Валь Торансе, а это, на секундочку, Куршевель, и там прокат 100-150 евро на неделю». Не любая французская горнолыжка — Куршевель. В «Трех долинах» 600 километров трассы, 500 прокатов, лыжи, которые годами переходят из проката в прокат. В самом Куршевеле только позавтракать будет 100 евро. Вы смотрите на одну точку — цены на прокат, а вы смотрите дальше: приехать туда, жить, заплатить 35 евро за разовый подъем. Ну как можно сравнивать Альпы, Эльбрус и Калининградскую область? Мы пошли непроторенной дорогой и создали здесь некое тренировочное место.

— Уже через несколько часов после объявления цен вы их скорректировали (стоимость дневного ски-пасса для взрослых на 13-14 января составила 1500 рублей, для детей — 1000 рублей, появилась функция проката инвентаря на час и на два (1500 и 2500 рублей), залог отменили, тюбинг на день — 500 рублей, парковка стала бесплатной — прим. «Нового Калининграда»). Как это решение повлияет на сроки окупаемости? Раньше вы надеялись, что «Горка» окупится за 7-10 лет.

— Не знаю, мы очень зависим от погоды. Можем отработать месяц, а может быть будем работать до марта. Или даже включая март. Неизвестно. Сейчас мы обтираемся, стараемся прислушиваться, но понятно, что мы не будем работать бесплатно. И ещё у нас есть задача создать сообщество, которое будет приезжать сюда и летом. В теплое время года лыжники и сноубордисты могут тренироваться на тренажере SkyTech. Мы сделали памптрек для роликов, роллерную трассу. Все это — подготовка горнолыжников. Также мы направлены на активный отдых для семей, можем осуществлять спортивные сборы. Я думаю, зима добавит нам летних любителей горных лыж.

— На какие-то лыжные курорты, чей-то похожий опыт вы ориентировались при создании «Горки»?

— Здесь всего понемножку. Мы просто старались сделать качественно и удобно. Пока что здесь не совсем удобно, комплекс еще не завершен. Например, мы хотим сделать катание от дверей, когда ты только вышел из проката и уже можешь ехать. Это будет возможно через месяц, если снег еще останется. Сделать для лыжников удобный вход в ресторан, санузлы и так далее. Сейчас перепад высот на склоне — 40 метров и 200 метров «каталки», перепад на детском склоне где-то десять метров. Когда будет сделан основной подъемник [с перепадом высот 52 метра], где-то в полтора раза увеличится длина трассы и скорость будет другая. Мы сделали трассу довольно широкой — я не люблю узкие трассы и рыхлый грунт, накидали 50-сантиметровую снежную подушку, осталось научиться уплотнять этот снег. Думаю, что со временем мы придем к тому, что склон будет гладкий как стол.

— Кто должен сюда поехать? Что это за турист?

— Летом мы ждем здесь не только калининградцев, но и людей из России, потому что в Москве и Подмосковье аналогичные услуги в разы дороже. Зимой, я думаю, это только для калининградцев.

— Но сейчас, по официальным данным, средняя зарплата в регионе — 56,5 тысяч. Зачастую на руки люди получают еще меньше, горнолыжный комплекс оказывается просто не для калининградского кошелька.

— Горнолыжный отдых вообще не дешевый. В области проживает 1,2 миллиона человек. Любителей горнолыжки среди них, наверное, 2-3 процента. Получается, 25 тысяч. Если эти 25 тысяч приедут к нам зимой хотя бы по разу, нам, в принципе, хватит. Хотя Калининградская область в этом плане она уникальна. У нас была возможность ездить в Альпы, в Закопане, поэтому процент любителей горнолыжки здесь выше среднего по России, но здесь нет горнолыжного сообщества как такового. В тех же комментариях люди писали нам: «Мы к вам не поедем, а нас группа из 27 человек». И таких групп много, но каждая думает, что они единственные.

— Где в Калининградской области брать горнолыжных инструкторов?

— Будем воспитывать своих специалистов. Пока мы нашли двух ребят. Одного горнолыжника из Сахалина, он здесь живет, и сноубордистку. Сейчас запустимся, а потом будем потихонечку приглашать специалистов. Надо же сначала заявить о себе правильно, чтобы люди знали, куда ехать.

— А что сейчас делать человеку, который никогда не стоял на лыжах, но хотел бы приехать к вам попробовать?

— Пока ждать. Через недельку, я надеюсь, у нас появится человек, а потом еще два будут работать с детьми. У нас есть спортсмены, бывшие лыжники. Мы их будем обучать, чтобы они давали детям какие-то азы. В тех же Альпах половина инструкторов катается два-три года. Другая половина, конечно, мощные ребята, бывшие спортсмены, но для того, чтобы дать ребёнку правильный импульс, необязательно хорошо кататься, главное — хорошо объяснить.

— Какая-то медицинская помощь в комплексе предусмотрена?

Мы закупили сани для эвакуации, делаем медкабинет, где можно оказать первую помощь, где человек сможет находиться в покое до приезда скорой помощи. Еще с лета у нас работают два спасателя, они обучены оказанию первой помощи. Дальше все равно ничего нельзя делать до приезда медиков. С травматологией мы на связи. Руководитель больницы в Озерске приезжал сюда, отдыхал. Говорит: «Ну что, ждем вас». Нет уж, лучше вы к нам.

— Ещё поток негатива вызвало то, что вы не запустили «Горку» во время новогодних каникул. Почему это не удалось сделать?

- Перед первыми морозами воды в озере не было, она не набралась до должного уровня, не была готова система оснежения. Тут все было разворочено. Очень много трудностей, которые пришлось решать, в том числе и погодных. После первых морозов пошла оттепель, и она дала нам столько воды, что уровень поднялся больше, чем на метр. Этой водой мы уже смогли наснежить подушку. В морозы мы грели фундаменты, чтобы они хорошо встали, а для этого нужна температура до минус пяти, лучше ноль, а еще лучше — пять градусов. Ночью дежурили люди, грели фундаменты, обматывали их проводами, которые греют изнутри. Каждый этап — с боем.

— Были какие-то альтернативные места для строительства горнолыжного комплекса в Калининградской области?

— Нет. Я объездил все Краснолесье, там хорошие перепады высот, но дальше идет заповедная зона. Два месяца ездил по области и сюда приехал в самую последнюю очередь. Мне не нравилось это место, названия у него были пошлые — то «Бобры», то «Куршевель». Приезжаю, а здесь классно: склон хороший, недалеко от дороги, все супер. Уже потом одна географ рассказала мне, что выбирала этот склон для Юхтенко (Юрий Юхтенко — бывший министр сельского хозяйства Калининградской области и экс-глава Гурьевского района, которому принадлежал горнолыжный комплекс «Малые Бобры» на месте «Горки» — прим. «Нового Калининграда»). Она говорит, это место выбирали, ориентируясь на стороны света, розу ветров, и что это единственное место, где можно сделать горнолыжку в регионе. Это ещё раз подтвердило, что мы на правильном пути. Мы сделали парковку, все узаконили, в том числе землю, которая принадлежала разным собственникам — у Юхтенко было несколько жен и детей, нам пришлось иметь дело со всеми сразу. Сейчас здесь 53 гектара.

— Действительно горнолыжка может быть бизнесом в Калининградской области? Или вы скорее купили дорогую игрушку?

— В бизнесе же основной принцип — не иди вместе со всеми. Я не пошел. Дальше, конечно, это надо окупать, потому что много средств взято в кредит. В том же фонде (Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» — прим. «Нового Калининграда») 46 миллионов — инвесткредит под 2%. Это всё надо отдавать. Хотя иногда мне тоже кажется, что я сделал это для себя: пять-шесть раз ездил за ратраком, отгонял на лыжах, SkyTech и роликах, летом нырял в озеро... Я не хотел заниматься туристическим или гостиничным бизнесом, хотел сделать именно горнолыжку, но для этого пришлось идти в туризм и гостиничный бизнес. Мне говорят: «Зачем ты делаешь здесь ресторан? Надо было в Калининграде, все быстро бы окупилось». Но в Калининграде не прокатиться на горных лыжах.

Беседовала Алина Белянина. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград