СМИ: число авиаинцидентов в России выросло в 2023 году почти вдвое

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В 2023 году в России заметно возросло число авиаинцидентов: на каждые 100 тыс. вылетов случалось около 10 происшествий, в то время как в 2022-м — 5. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание The Wall Street Journal, опирающееся на данные немецкой исследовательской компании Jacdec, которая собирает информацию об авиакатастрофах и инцидентах.

Всего в минувшем году российские операторы зафиксировали не менее 74 авиаинцидентов. Это на 38 больше, чем в 2022 году. В то же время в большинстве случаев серьезного ущерба или катастрофы удалось избежать.

По мнению опрошенных WSJ специалистов, многие инциденты возникли в результате санкционных ограничений: возгорание двигателя и его выход из строя, неисправности выпуска закрылок. На фоне санкций самолеты на техобслуживание и ремонт отправляют в Иран, а нехватка запчастей для авиатренажеров препятствует подготовке новых кадров.

В свою очередь, Росавиация зафиксировала за 11 месяцев прошлого года 670 авиаинцидентов, из которых 400 связаны с отказом техники, а также 8 авиапроисшествий (меньше, чем в 2022 году). По данным ведомства, средний уровень авиаинцидентов остался неизменным с 2019 года.

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