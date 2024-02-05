В Калининграде в воскресенье выпало 38% месячной нормы осадков

В Калининграде в воскресенье, 4 февраля, выпало 38% месячной нормы осадков (21 мм за 24 часа). Такие данные со ссылкой на сети метеостанций опубликовал экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».



Самые сильные порывы ветра были зафиксированы метеостанциями Балтийска и Пионерского — 24 м/с. В Храброво и Калининграде порывы достигали скорости 21 м/с, в Советске и Железнодорожном — 17 м/с, а в Черняховске — 15 м/с.

Полное ослабление ветра, по данным метеорологов, ожидается сегодня в вечерние часы.