В Калининграде главу задолжавшей по налогам компании обвиняют в сокрытии средств

В Калининграде директор электромонтажной компании предстанет перед судом по обвинению в сокрытии средств от налогообложения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Коммерсант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам проверок, проведенных региональным УФНС.

По версии следствия, обвиняемый, накопил задолженность по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму свыше 7,8 млн рублей. После приостановления межрайонной инспекцией ФНС операций по счетам организации, бизнесмен в целях сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в ноябре 2023 года осуществлял финансовые операции с использованием расчетных счетов сторонних организаций путем составления актов прямых взаимозачетов. По данным предварительного расследования, сумма умышленно сокрытых от налогообложения денежных средств, за счет которых предприятию подлежало погасить задолженность, составила 4 млн рублей.

Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, на стадии предварительного следствия полностью погасил имевшуюся задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.