С 1 марта вступает в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

С 1 марта в России вступает в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — заявили в ведомстве.