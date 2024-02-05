В Калининградской области 50 школьных классов находятся на карантине

В Калининградской области находятся на карантине 50 классов 25 школ и 15 групп шести детских садов, сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю 6993 жителя области обратились за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций. Это на 10% меньше, чем на предыдущей неделе (по Калининграду — на 9%). Коронавирусная инфекция выявлена у 198 человек, в том числе у 31 ребенка до 18 лет.

«Снижение числа заболевших отмечено во всех возрастных группах, наибольшее среди взрослых (на 15%). Грипп лабораторно подтвержден у 130 заболевших, только шесть из них ранее были привиты против гриппа», — отметили в ведомстве.