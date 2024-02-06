«Мираторгу» выдали разрешение на строительство животноводческой фермы в Неманском районе

«Калининградской мясной компании», входящей в агрохолдинг «Мираторг», разрешили построить животноводческую ферму для мясного скотоводства вблизи посёлка Ульяново в Неманском районе. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.



Разрешение выдано 25 января 2024 года и действует до 25 апреля 2025. Всего планируют построить пять одноэтажных зданий на земельном участке с кадастровым номером 39:07:060009:310.

В декабре стало известно о том, что «Мираторг» также планирует построить в Калининградской области комплекс по выращиванию семенного картофеля.