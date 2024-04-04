Проект центра по созданию сортов картофеля от «Мираторга» не прошел экспертизу

Селекционно-семеноводческий центр по созданию сортов картофеля и производству оригинальных и элитных семян картофеля от «Мираторга» получил отрицательное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.



Мощность производства центра оценивалась в 2,5 тысячи тонн в год. Располагаться он должен был в поселке Невское на ул. Совхозной, 12. Представители «Мираторга» не ответили на вопрос «Нового Калининграда», какие дальнейшие действия собирается предпринимать агрохолдинг после отказа.

Ранее пресс-служба компании сообщала о том, что в области планируется построить комплекс по выращиванию семенного картофеля. В него собираются инвестировать один миллиард рублей. В Калининградской области должен появиться тепличный комплекс и центр микроклонального размножения (массовое бесполое размножение растений в культуре тканей и клеток, при котором возникающие формы растений генетически идентичны исходному экземпляру, — прим. «Новый Калининград») растений с лабораторией по фитосанитарному контролю.

В компании рассказали, что оборудовали склад для хранения урожая с управляемым микроклиматом и адресным контейнерным хранением. За счет создания новых сортов картофеля холдинг рассчитывает закрыть свои внутренние потребности и потребности рынка в целом.

В «Мираторге» также сообщали, что предприятие полного цикла по производству семенного картофеля высших категорий планируется создать в поселке Поваровка Зеленоградского округа. Как пояснили в холдинге, из семян, произведенных в Калининградской области, картофель будут выращивать на полях Тульской и Брянской областей.