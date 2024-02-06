Опубликован график техобслуживания домов по новым «газовым» договорам

АО «Калининградгазификация» опубликовало график технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Калининградской области. Ознакомиться с ним можно на сайте компании.



Визиты сотрудников «Калининградгазификации» расписаны на год вперёд. Впрочем, собственников жилья предупреждают о том, что «актуальная информация о дате проведения работ по техническому обслуживанию размещается на сайте не ранее чем за три месяца до даты проверки и обновляется ежеквартально». Узнать, когда наступит очередь дома, можно по адресу.

Техническое обслуживание газового оборудования должно осуществляться не реже одного раза в год.