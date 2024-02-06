Намыв пляжа в Светлогорске подорожал до 15 млрд рублей

Намыв пляжа в Светлогорске подорожал до 15,17 млрд рублей. Соответствующее распоряжение правительства Калининградской области опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, протяжённость пляжеудерживающих сооружений в районе Светлогорска и посёлка Отрадное составит 4,5 км. Завершить строительство планируют в 2027 году. Заказчиком выступает «Балтберегозащита». Работы финансируются из регионального бюджета.Первый этап намыва пляжа в Светлогорске ведет компания «Геоизол». Контракт стоимостью 3,3 млрд рублей заключили летом 2022 года. Он подразумевает строительство волноломов и намыв пляжа на участке длиной 1,7 км. Всего в проекте три этапа. Их реализация в ценах на 4-й квартал 2021 года оценивалась в 9,5 млрд руб. Также «Геоизол» занимается реконструкцией старого променада в Светлогорске за 1,5 млрд рублей.