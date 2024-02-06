«Оборонлогистика»: грузы в Калининград могут задерживать из-за штормов и замерзшей Балтики

В начале февраля в Калининград могут задерживать грузы из портов «Санкт-Петербург» и «Усть-Луга» из-за штормовой погоды и тяжелой ледовой обстановки. Как сообщает «Оборонлогистика», «Росморпорт» привлек для сопровождения сухогрузов 12 ледоколов.



«Железнодорожные паромы, работающие на линии „Усть-Луга — Балтийск“, имеют высокий ледовый класс, который позволяет им осуществлять самостоятельное плавание без ледокольной проводки, — пояснили в пресс-службе „Оборонлогистики“. — Сухогрузы „Спарта“, „Спарта II“ и „Пижма“, работающие на контейнерной линии „Санкт-Петербург — Калининград“, также имеют ледовый класс, но в акватории Большого порта Санкт-Петербург следуют в сопровождении ледоколов».