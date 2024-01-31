В январе объем перевезенных калининградскими паромами грузов снизился на 20%

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В январе объем грузов, перевезенных паромами на линии Усть-Луга — Балтийск, снизился на 21,4% по сравнению с декабрем. Такие данные привели в среду, 31 января, в пресс-службе компании-оператора «Оборонлогистика».

В этом месяце на линии курсировали три железнодорожных парома: «Балтийск», «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». В общей сложности они перевезли 90 тысяч тонн, в том числе около 2000 вагонов и 1500 единиц накатной техники.

«В конце 2023 года паром „Амбал“ ушел с линии для проведения планового ремонта на Канонерском судоремонтном заводе. В связи с этим общее количество перевезенных грузов несколько сократилось», — отметили в «Оборонлогистике». Основную номенклатуру грузов по-прежнему составляют горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, а также продукты питания.

На контейнерной линии Санкт-Петербург — Калининград сухогрузы «Спарта», «Спарта II» и «Пижма» перевезли порядка 30 тысяч тонн грузов. В декабре этот показатель составлял 27 тысяч тонн. При этом сухогруз «Пижма» начал курсировать на линии только с конца месяца, уточнили в «Оборонлогистике».

В конце декабря с калининградской морской линии сняли на плановый ремонт паром «Амбал». Как сообщал оператор, из-за санкций иностранные запчасти для парома закупить не удастся. Необходимые детали планируют изготавливать на российских предприятиях.

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