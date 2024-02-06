Синоптики: циклон «Ольга» принесет в Калининград порывы ветра до 19 м/с

Вечером 6 февраля в регионе прогнозируют усиление ветра, сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В зоне влияния циклона „Ольга“ с поздних вечерних часов вторника (21:00-22:00) ожидается усиление западного ветра до 10-14 м/с, в порывах в Калининграде и области до 16-19 м/с, на побережье и западе региона в порывах до 19-23 м/с (локально до 24 м/с)», — отмечают синоптики.

По их мнению, пик усиления ветра придется на ночные часы (0:00-4:00). Утром ветер начнет постепенно ослабевать, однако вплоть до полудня в порывах будет достигать 14-19 м/с. «Полное ослабление ветра ожидается в вечерние часы среды», — говорится в публикации.