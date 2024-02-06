В здании областного правительства на Донского приостановили приём жителей

Все новости по теме: Правительство области

С 6 февраля вход в Центр обслуживания граждан в здании правительства Калининградской области на ул. Дмитрия Донского,1 закрыт на ремонт. На период проведения работ личный приём граждан временно не осуществляется, сообщили в пресс-службе правительства.

Обращения можно направлять следующими способами:

— в электронном виде через интернет-приёмную губернатора Калининградской области по ссылке. Данный сервис размещен в разделе «Гражданам» на официальном портале правительства Калининградской области;

— в письменном виде по адресу: 236007, г. Калининград, ул. Д. Донского, д. 1.

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