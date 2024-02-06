Суд назначил экспертизу по делу об изъятии помещений пекарни «Старый мастер»

Областной арбитражный суд назначил экспертизу по делу об изъятии помещений кафе-пекарни «Старый мастер» на улице Павлика Морозова в Московском районе. Очередное заседание по делу прошло в понедельник, 5 февраля. По его итогам в картотеке опубликовали определение о приостановлении производства.

Эксперту предстоит определить размер компенсации компании «Старый мастер» в связи с изъятием двух ее помещений площадью 50,1 и 127,4 квадратных метров. Сумма должна включать рыночную стоимость и убытки, которые владелец заведения несет «в связи с досрочным прекращением обязательств перед третьими лицами». Экспертиза должна быть проведена в течение месяца, ее оплату суд возложил на собственника кафе.

Администрация Калининграда подала иск к компании «Старый мастер», одноименная пекарня которой располагается в жилом доме довоенной постройки на улице Павлика Морозова, 10-26, в октябре. Власти заявили, что готовы выплатить компенсацию в размере 8,4 млн рублей.

Владелец заведения Борис Медведев сообщал «Новому Калининграду», что не согласен на такие условия. «Они закрывают целое предприятие с тринадцатью сотрудниками, и тут речь идет не о деньгах. Даже близко невозможно восстановить такое дело на их предложение», — пояснял предприниматель.