Калининградские школьники собрали 4 млн рублей для тяжелобольных детей

Участники марафона «Свет Рождественской звезды» в Калининградской области собрали для подопечных «Верю в чудо» 4,076 млн рублей. Информация об этом опубликована на странице благотворительного центра «ВКонтакте».

«Марафон „Свет Рождественской звезды“ объединяет школьников, родителей и педагогов со всех муниципалитетов Калининградской области, в рамках которого ребята своими руками или с помощью наставников делают различные поделки, пекут пироги, рисуют картины, вышивают, лепят и мастерят, — поясняется на сайте центра. — Все это дети и педагоги реализуют на школьных ярмарках, а собранные средства перечисляют адресно для тяжелобольных детей, в том числе — для подопечных „Верю в чудо“, которые нуждаются в жизненно необходимом оборудовании, спецпитании и лекарствах, не входящих в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов — прим. „Нового Калининграда“)».

По словам представителей «Верю в чудо», собранные средства помогут закрыть нужды 64 человек. В их числе с дети с онкозаболеваниями, муковисцидозом, а также нуждающиеся в паллиативной помощи.

В прошлом году с помощью марафона «Свет Рождественской звезды» удалось собрать около 2,5 млн рублей.