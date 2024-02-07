УМВД предупреждает жителей области о массовой атаке телефонных мошенников

В Калининградской области прямо сейчас зафиксирована массовая атака телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«В дежурную часть полиции поступают сообщения от граждан, которым звонят неизвестные по WhatsApp и под предлогом „Перевода денежных средств на безопасный счет“ требуют перевести деньги», — предупреждают в полиции.

Жителей региона призывают быть бдительными, не разговаривать «на финансовые темы» с незнакомцами и предупредить о риске стать жертвой телефонных мошенников своих родственников.