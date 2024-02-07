В Калининградской области растет количество микрозаймов

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В Калининградской области увеличивается количество микрозаймов. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «Новому Калининграду» Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно этой информации, в 2021 году в регионе было выдано 177,6 тысячи микрозаймов, в 2022 году — 180 тысяч, в 2023-м — 207,5 тысячи. При этом динамика по количеству обычных кредитов отличается от показателей по микрозаймам. По данным НБКИ, в 2021 году в Калининградской области было выдано 229,4 тысячи розничных кредитов, в 2022 году — 184,6 тысячи, в 2023-м — 229,7 тысячи.

«Динамика выданных розничных кредитов и микрозаймов в 2021-2023 годах в Калининградской области вполне укладывается в общероссийскую тенденцию. При этом резкий рост выдачи в 2023 году по сравнению с 2022 годом объясняется, прежде всего, эффектом низкой базы из-за радикального падения выдачи розничных кредитов в 2022 году», — отметил в комментарии «Новому Калининграду» директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным Объединенного кредитного бюро, общий объем выданных в регионе кредитов в прошлом году существенно увеличился и составил 24 миллиарда рублей. В 2022 году этот показатель фиксировался на уровне 15,9 млрд, в 2021-м — 11,8 млрд. Средний чек составлял около 122 тысяч рублей в 2023 году, порядка 106 тысяч — в 2022-м и 94,6 тысячи — в 2021-м, сообщили в организации «Новому Калининграду».

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