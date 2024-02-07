«Авито» отмечает резкий рост спроса на обучение в сфере бьюти в России

В январе 2024 года в России спрос на курсы по обучению в сфере красоты и здоровья вырос на 82% по сравнению с январем прошлого года. Это следует из аналитического обзора сервиса «Авито Услуги».

Самые востребованные направления для обучения в сфере бьюти-индустрии — наращивание ресниц с ростом спроса на 183%, парикмахерское дело (+148%), работа мастера по бровям (+120%), а также косметология (+108%). Помимо этого, у россиян вырос спрос на получение знаний в этих направлениях: шугаринг (+117%), массаж (+100%), маникюр (+87%) и перманентный макияж (+76%). 

В регионах базовые инструкции и теоретические гайды для новичков в бьюти-индустрии можно купить за 200 рублей, а практические курсы по профессиональной переподготовке обойдутся от 3300 до 300 тысяч рублей.  В столице мастер-классы по наращиванию ресниц стоят от 500 рублей. Самые дорогие программы обучения (курсы по колористике, косметологии и перманентному макияжу) предлагают учебные центры и академии красоты. Диапазон цен — от 90 до 300 тысяч рублей. 

По данным  сервиса «Авито Работа», в январе 2024 года средние предлагаемые заработные платы бьюти-мастеров выросли на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигли отметки в 60 982 рубля. В начале 2024 года среднее зарплатное предложение для косметологов выросло на 30% (73 562 рубля) в сравнении с январем прошлого года, для массажистов — на 24% (58 543 рубля), а для мастеров маникюра — 14% (73 314 рублей). В то же время средняя предлагаемая зарплата визажистов составляет 44 625 рублей, а у мастеров шугаринга — 45 584 рубля. При этом в Москве работодатель готов платить врачу-косметологу 100 000-500 000 рублей ежемесячно. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter