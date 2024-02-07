АТОР: в России существенно подорожали экскурсионные туры

В России на фоне роста цен на аренду туристических автобусов резко подорожали групповые экскурсионные туры, особенно однодневные. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«Стоимость аренды туристических автобусов в этом сезоне резко возросла. Особенно ощутимо подорожание в Москве — по сравнению с прошлым годом цены выросли в два раза. В других регионах рост цен составляет как минимум на 30-40%. — отмечается в сообщении.— Причины — проблемы с поставками комплектующих, подорожание топлива, рост зарплат водителей из-за их нехватки. Сыграла роль и индексация утилизационного сбора для юрлиц в августе 2023 года. В итоге приобретение китайского автобуса в России сейчас обходится в два раза дороже, чем в стране изготовления».

Как уточнили в ассоциации, доля транспорта в себестоимости организованного тура составляет от 10% до 30%. «Соответственно, увеличение транспортной составляющей на 40% ведет к удорожанию тура на 4-12%, двукратный рост, как в столице, может сделать тур дороже на четверть. Однодневные туры в отдельных случаях подорожали на 70%», — пояснили в АТОР.

По данным туроператоров, начиная с ноября 2023 года подорожание автобусов приводит к «вымыванию» с рынка однодневных туров и туров небольшой продолжительности в пользу более длинных программ, где транспортная составляющая «размывается» в общей цене и становится не настолько заметной.

Для решения проблемы дефицита туристических автобусов предлагается отменить таможенные пошлины на их ввоз и утилизационный сбор, ввести 100% субсидирование кредитных ставок на их покупку, разрешить туравтобусам двигаться по полосам общественного транспорта.