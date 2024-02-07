«Авито»: доля китайских автобрендов на рынке региона за год увеличилась до 77%

Доля китайских машин в структуре предложения новых автомобилей на платформе «Авито Авто» в 2023 году увеличилась в Калининградской области до 77%. За 12 месяцев рост показателя составил 68%, сообщила пресс-служба сервиса.



«Спрос и предложение показали впечатляющий рост в регионе: популярность новых китайских автомобилей по сравнению с 2022 годом увеличилась на 263%, а предложение — на 533%», — сообщили в «Авито Авто».

Средняя стоимость китайских авто в регионе в 2023 году составляла, по данным сервиса, порядка трёх миллионов рублей. За год она выросла на 41%.

В тройку самых популярных брендов вошли Omoda, Chery и Exeed стоимостью от 2,9 до 5,3 млн рублей.

Росту лояльности российских покупателей к китайским брендам, по мнению аналитиков «Авито Авто», способствовало расширение модельного ряда и комплектаций. Одним из трендов авторынка в 2023 году эксперты назвали востребованность китайских кроссоверов.

Самой популярной моделью среди новых китайских авто в России в 2023 году, по данным «Авито Авто», стал Haval Jolion со средней стоимостью 2,4 млн рублей. Также в топ-5 вошли Omoda C5, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro.

В январе стало известно о том, что Haval отзывает более 32 тыс. автомобилей, реализованных в России, из-за возможных проблем с электрикой.