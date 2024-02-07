В Калининграде начался сезон ямочного ремонта (фото)

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В Калининграде стартовал сезон ямочного ремонта. Работы проводятся на трех улицах города. ОБ этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

Дорожники приступили к работам в рамках внутреннего контракта во вторник. Ямочный ремонт проводится на улицах Ломоносова, Киевской и Горбунова. «Планируется работать в дневное и вечернее время суток. Закончить ямочный ремонт на 3 улицах хотим в кратчайшие сроки», — уточняют специалисты.

Фото: МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт»

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