С жительницы области хотят взыскать 2 млн за «неотработанный» грант

Федеральное агентство по делам молодежи хочет отсудить у жительницы Калининградской области деньги, полученные ею в качестве гранта на реализацию проекта, который так и не был отработан. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В обоснование требований, направленных в Краснознаменский районный суд, истец указал, что в 2020 году в рамках государственной программы «Развитие образования» проводился Всероссийский конкурс молодежных проектов, по итогам которого одним из победителей была признана ответчица. С ней заключили соглашение о предоставлении гранта на реализацию проекта «Кино в село», на ее счет из федерального бюджета перечислили 2 млн рублей.

Согласно условиям соглашения жительница области обязана была до 14 июля 2021 года предоставить в агентство отчет о расходах и о результатах использования гранта. Однако данное обязательство она не исполнила. В ее адрес была направлена претензия о необходимости направления отчетных документов, которая осталась без внимания. В декабре того же года ответчице направили требование о возврате денежных средств в федеральный бюджет, но до настоящего времени оно не исполнено.

Истец просит взыскать средства гранта в размере 2 000 000 рублей. Судебное заседание по делу назначено на 21 февраля.